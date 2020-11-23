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23ноября
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сегодня, 12:03 1

«Ковидные паспорта» хотят ввести в Великобритании

«Ковидные паспорта» хотят ввести в Великобритании
Фото: pixabay.com

Власти Великобритании изучают вопрос введения «ковидных паспортов». Новые документы хотят выдавать тем, кто привился от коронавируса.

Обладатели таких паспортов смогут свободно перемещаться по стране, когда для других действует множество ограничений.

Идею предложил бывший министр здравоохранения Джереми Хант. Как считает чиновник, Соединённое Королевство сможет вернуться к нормальной жизни только после вакцинации и организации ежемесячного тестирования всего населения. Прививка и отрицательный тест на коронавирус даст людям возможность обрести прежнюю свободу, возможность не соблюдать ограничения и комендантский час.

Вопрос о введении таких паспортов рассмотрят в парламенте уже на этой неделе.

Со 2 декабря в Англии планируют завершить национальный карантин и вернуться к системе локальных ограничений. На Рождество власти обещали ослабить ограничительные меры, а по окончании праздников снова ужесточить их, пишет news.mail.ru со ссылкой на The Sunday Times.

В Амурской области первые добровольцы привились от коронавируса в начале октября. Ими стали амурские медики.

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#коронавирус #жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • фейеричный

    фейеричный
    5 минут назад

    Во, начинается. И наши такое же придумают. И "добровольная" вакцинация очень быстро станет принудительной.

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