Умерла звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза»
21 ноября умерла мексиканская актриса Малени Моралес, которую российские зрители знают благодаря сериалам «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза». Об этом Национальная ассоциация актеров Мексики сообщила в Twitter, пишет ТАСС.
О причинах смерти актрисы не сообщается. Как пишет газета El Universal, у Моралес ранее был обнаружен рак легких, с которым около года назад она смогла справиться.
Малени Моралес сыграла роли в сериалах «Богатые тоже плачут», «Дикая роза», «Ставка на любовь», «Камила».
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