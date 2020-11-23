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сегодня, 10:29 0

Умерла звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза»

Умерла звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза»
Фото: korrespondent.az

21 ноября умерла мексиканская актриса Малени Моралес, которую российские зрители знают благодаря сериалам «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза». Об этом Национальная ассоциация актеров Мексики сообщила в Twitter, пишет ТАСС.

О причинах смерти актрисы не сообщается. Как пишет газета El Universal, у Моралес ранее был обнаружен рак легких, с которым около года назад она смогла справиться.

Малени Моралес сыграла роли в сериалах «Богатые тоже плачут», «Дикая роза», «Ставка на любовь», «Камила».

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#шоу-бизнес

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