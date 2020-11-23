Умерла звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза»

О причинах смерти актрисы не сообщается. Как пишет газета El Universal, у Моралес ранее был обнаружен рак легких, с которым около года назад она смогла справиться.

Малени Моралес сыграла роли в сериалах «Богатые тоже плачут», «Дикая роза», «Ставка на любовь», «Камила».