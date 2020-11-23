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23ноября
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сегодня, 10:37 0

В Амурской области некому убирать свалки в лесах

В Амурской области некому убирать свалки в лесах

Парламенты регионов просят министерство природных ресурсов и экологии России определить ответственных за уборку свалок в лесах. Как сообщает пресс-служба Амурского заксобрания, в действующем законодательстве есть пробел, который не позволяет кому-либо браться за эту работу.

Первыми с инициативой выступили парламентарии Нижегородской области. Проблема заключается в том, что лесной фонд относится к федеральным землям. При этом у федерации отсутствуют полномочия ликвидировать несанкционированные свалки, и, соответственно, выделять на это деньги.

— Вопрос актуален и для Амурской области. Конечно, 90% стихийных свалок у нас находятся на территории муниципалитетов — из тех 600, что обнаружены и внесены в территориальную схему по обращению с отходами, то есть фактически поставлены в очередь на уборку. Но все же 10% — это тоже немалая цифра, с которой тоже надо что-то делать, - рассказала председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

Члены комитета единогласно поддержали инициативу нижегородцев попросить правительство РФ дать разъяснения.

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#закон #заксобрание #природа

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