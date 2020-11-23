В России масочный режим продлили до 2022 года

Необходимость двухнедельной самоизоляции для контактных, а также соблюдение социальной дистанции и ношение масок продлевается ещё на год. Документ немного изменился, теперь выздоровевших после COVID-19 будут выписывать после первого отрицательного ПЦР-теста. А сам тест медики обязаны делать не дольше 48 часов. Ещё на 100 тысяч жителей работникам нужно проводить не меньше 200 исследований в день.

— Сейчас наиболее высокие показатели распространения вируса наблюдаются в Карелии, на Алтае, в Ямало-Ненецком АО и Мурманской области. За последние две недели в большинстве регионов удалось стабилизировать эпидобстановку благодаря ограничительным мерам. Однако ситуация с заболеваемостью все еще остаётся тяжёлой, — рассказала Анна Попова.

По последним данным, в России выявили 2 089 329 случаев коронавируса. За весь период зафиксировали 36 179 летальных исходов, а 1 595 443 человека справились с болезнью.

Напомним, что в Приамурье проверяют соблюдение ограничительных мер. Во время ежедневных рейдов за отсутствие масок уже составили более 1 300 протоколов на общую сумму больше четырёх миллионов рублей. Также недавно за нарушение самоизоляции жительницу Сковородина оштрафовали на 17 тысяч рублей.