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23ноября
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сегодня, 10:52 13

В России масочный режим продлили до 2022 года

В России масочный режим продлили до 2022 года
Фото: pixabay.com

В России до 1 января 2022 года продлили действие постановления «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика коронавирусной инфекции"». Постановление подписала главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщают «Известия».

Необходимость двухнедельной самоизоляции для контактных, а также соблюдение социальной дистанции и ношение масок продлевается ещё на год. Документ немного изменился, теперь выздоровевших после COVID-19 будут выписывать после первого отрицательного ПЦР-теста. А сам тест медики обязаны делать не дольше 48 часов. Ещё на 100 тысяч жителей работникам нужно проводить не меньше 200 исследований в день.

— Сейчас наиболее высокие показатели распространения вируса наблюдаются в Карелии, на Алтае, в Ямало-Ненецком АО и Мурманской области. За последние две недели в большинстве регионов удалось стабилизировать эпидобстановку благодаря ограничительным мерам. Однако ситуация с заболеваемостью все еще остаётся тяжёлой, — рассказала Анна Попова.

По последним данным, в России выявили 2 089 329 случаев коронавируса. За весь период зафиксировали 36 179 летальных исходов, а 1 595 443 человека справились с болезнью.

Напомним, что в Приамурье проверяют соблюдение ограничительных мер. Во время ежедневных рейдов за отсутствие масок уже составили более 1 300 протоколов на общую сумму больше четырёх миллионов рублей. Также недавно за нарушение самоизоляции жительницу Сковородина оштрафовали на 17 тысяч рублей.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    3 часа назад

    Как попугаи, ей богу... маски, проверки, штрафы.... штрафы, проверки, маски...

    А на большее то и не способны оказались... сидели себе 100 лет на тёпленьких местечках да контрафакт жгли (даже вспомнить жёлтую воду из кранов - и то мычали что всё в порядке), а тут эпидемия нагрянула - так и обосрались всем скопом, оказались ни на что не годными и ниче не умеющими кроме как ... маски, проверки, штрафы ...

    ненужные человеки-попугаи....

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Не работают ваши документы! Нет контроля. Проверьте вспышки коронааирусе в крупных компаниях города. Болеют коллективами. Никто не сидит дома как контактный, ибо производство встанет. Обманывают сами себя.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Ростелеком до сих пор на самоизоляции, молодцы!

  • Бэтти

    Бэтти
    1 час назад

    В смысле?! Что за бредятина очередная?

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    главное чиновники в бункерах и на удаленки,а остальным маски на год, и выживайте как хотите,естественный отбор получается у остальных.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    "Ростелеком до сих пор на самоизоляции, молодцы!"

    -

    Поэтому пришлось отказаться от их услуг.

    А потом уже оказалось что я такой не один.

  • 28ups

    28ups
    49 минут назад

    весь Белый дом Ленина 135 сидит на изоляции, документы сдаешь без входящих, а потом их найти не могут. В живую никто там не принимает

  • 28ups

    28ups
    48 минут назад

    чиновники и дальше будут город стоять за изоляции, тогда не видно то как они ничего не делают

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    45 минут назад

    "весь Белый дом Ленина 135 сидит на изоляции, документы сдаешь без входящих, а потом их найти не могут. В живую никто там не принимает"

    Ахаха, и тут я не один. Ржу в голосину)))

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    42 минуты назад

    В 2021м выборы в Госдуму! А проще подделывать результаты и делать вбросы когда нельзя впускать на участки более 2х человек и по городу ездят выездные избирательные участки! Тем более можно на борьбу с пандемией бросить по пятёрику оголодавшему народу с детьми!

  • OT

    OT
    29 минут назад

    Да никогда эта пандемия незакончится пока не переизберут Путина и едро. Очень выгодно использовать пандемию для их переизбрания. А дальше может и дальше что-то от пандемии сочинят, если это выгодно будет. Ведь многое под пандемию хочется списать. Но раз смерти есть, то пандемия есть и вина в этом геноциде лежать должна на конкретных лицах разваливших медицинскую систему. Убийцы должны отвечать

  • Бэтти

    Бэтти
    14 минут назад

    Отмените 200 тыс. на "лечение ковидника", введите уголовную ответственность за ложный диагноз и всё, нет "эпидемии", и все "ковидники", обыкновенные простудившиеся гипертоники и прочие больные!

    Тема закрыта, расходимся!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    5 минут назад

    Бэтти - "введите уголовную ответственность за ложный диагноз" - с начала пандемии и так почти тысяча врачей уволилась и несколько умерли! Тогда больницы вовсе опустеют! А если учесть что точность теста 40% - то проще вместо тестов просто крутить барабан, как в Поле Чудес

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