Фотогалерея Амур.инфо: Благовещенск зажигается огнями к Новому году

Фотокорреспондент Амур.инфо прошёлся по вечернему Благовещенску и сделал несколько снимков с новогодней подсветкой улиц.

До Нового года рукой подать. Учитывая то, каким был 2020-й, 2021-й ждут с нетерпением все – от мала до велика. В Благовещенске среди жителей идут прения: нужен ли праздник во время пандемии? Но пока люди спорят, праздник по традиции приходит сам.

Напомним, на прошлой неделе Олег Имамеев объявил голосование о том, нужен ли в этом году праздничный фейерверк. Подобный опрос запустила на сайте и в Instagram и наша редакция. При этом пока большинство читателей Амур.инфо склонны отказаться от салюта и гуляний.