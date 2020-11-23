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сегодня, 10:25 0

Фотогалерея Амур.инфо: Благовещенск зажигается огнями к Новому году

Фотогалерея Амур.инфо: Благовещенск зажигается огнями к Новому году

Фотокорреспондент Амур.инфо прошёлся по вечернему Благовещенску и сделал несколько снимков с новогодней подсветкой улиц.

До Нового года рукой подать. Учитывая то, каким был 2020-й, 2021-й ждут с нетерпением все – от мала до велика. В Благовещенске среди жителей идут прения: нужен ли праздник во время пандемии? Но пока люди спорят, праздник по традиции приходит сам.

Напомним, на прошлой неделе Олег Имамеев объявил голосование о том, нужен ли в этом году праздничный фейерверк. Подобный опрос запустила на сайте и в Instagram и наша редакция. При этом пока большинство читателей Амур.инфо склонны отказаться от салюта и гуляний.

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#праздники

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Мэр Благовещенска запустил опрос: нужен ли горожанам фейерверк
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