В Амурской области открылась первая ледовая переправа

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В Приамурье планируют открыть десять ледовых переправ. Как сообщает ГУ МЧС по Амурской области, первая переправа начнет работать уже в понедельник, 23 ноября, на реке Гилюй. Она соединит два берега посёлка Берегового.

Ещё одна переправа в Зейском районе через реку Деп в посёлке Октябрьском откроется в конце декабря. Так же на конец декабря запланировано открытие двух переправ через реку Зею в Шимановском районе: между селами Ураловка и Кухтерин Луг и в селе Чагоян.

По одной переправе планируется открыть в Тындинском районе через реку Нюкжу в посёлке Нюкжа и в Селемджинском районе через реку Селемджу в посёлке Коболдо.

В Свободненском районе откроются две ледовые дороги: в середине декабря на реке Пёра между поселками Черновка и Чембары и в начале января на Зее между Свободным и поселком Введеновка.

Позже всего, во второй половине января 2021 года, планируют ввести в эксплуатацию переправы в Михайловском районе через Амур между приграничными населенными пунктами Поярково и Сюнькэ и в Мазановском районе по реке Селемдже в поселке Ивановский.