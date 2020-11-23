Мост на остров Русский во Владивостоке не откроют до середины текущей недели
Мост на остров Русский во Владивостоке закрыт как минимум до вечера среды, 25 ноября. Такое решение принято федеральным дорожным агентством из-за сильного обледенения конструкций сооружения.
Прошедший в Приморском крае с 19 на 20 ноября циклон стал причиной сильного обледенения наружной поверхности пилонов и вант Русского моста. Толщина льда, покрывшего мост, местами достигает 15-20 сантиметров. Наледь стала причиной разрушения декоративной оболочки одной из вант.
— Ограничение движения продлится предварительно до 10 часов по московскому времени 25 ноября – 17:00 по Владивостоку. В настоящее время специалисты ведут непрерывный мониторинг ситуации. Диспетчерские службы в ФКУ ДСД «Дальний Восток» и подрядные организации работают круглосуточно, оперативная информация поступает в режиме реального времени, — прокомментировали в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток».
Сейчас на остров Русский можно добраться с помощью паромной переправы, сообщает VL.Ru.
О закрытии моста стало известно в субботу, 21 ноября. Накануне приморцы обсуждали в Сети обрушение оболочки центральной 15-й юго-восточной ванты. Однако информация о поломке моста не подтвердилась.
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