Мост на остров Русский во Владивостоке не откроют до середины текущей недели

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Мост на остров Русский во Владивостоке закрыт как минимум до вечера среды, 25 ноября. Такое решение принято федеральным дорожным агентством из-за сильного обледенения конструкций сооружения.

Прошедший в Приморском крае с 19 на 20 ноября циклон стал причиной сильного обледенения наружной поверхности пилонов и вант Русского моста. Толщина льда, покрывшего мост, местами достигает 15-20 сантиметров. Наледь стала причиной разрушения декоративной оболочки одной из вант.

— Ограничение движения продлится предварительно до 10 часов по московскому времени 25 ноября – 17:00 по Владивостоку. В настоящее время специалисты ведут непрерывный мониторинг ситуации. Диспетчерские службы в ФКУ ДСД «Дальний Восток» и подрядные организации работают круглосуточно, оперативная информация поступает в режиме реального времени, — прокомментировали в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Сейчас на остров Русский можно добраться с помощью паромной переправы, сообщает VL.Ru.

О закрытии моста стало известно в субботу, 21 ноября. Накануне приморцы обсуждали в Сети обрушение оболочки центральной 15-й юго-восточной ванты. Однако информация о поломке моста не подтвердилась.