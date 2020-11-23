Алсу рассказала про музыкальный талант 4-летнего сына

У Алсу трое детей — 14-летняя Сафина, 12-летняя Микелла и 4-летний Рафаэль. В программе «Север шоу» на RU.TV знаменитая мама рассказала о семье и своих наследниках. Певица сообщила, что со сцены её никто не заставлял уходить, она просто сама погрузилась в воспитание детей.

Алсу рассказала про таланты своих детей. Старшая дочь Сафина с её красотой могла бы стать фотомоделью, считает певица. Но девочка хочет связать свою жизнь с наукой. Микелла хочет посвятить себя музыке. А младший сын тоже проявляет интерес к творчеству, ведь эта атмосфера царит у них дома.

Алсу поделилась, что научила Рафаэля играть гамму, и он в свои четыре года уже попадает во все ноты. По мнению певицы, у него совершенный слух.

Звезда считает, что музыка всегда будет присутствовать в жизни сына, даже если он и не пойдет по её стопам.