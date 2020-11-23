Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:47 0

Алсу рассказала про музыкальный талант 4-летнего сына

Алсу рассказала про музыкальный талант 4-летнего сына
Фото: 123ru.net

Певица Алсу рассказала, что в их семье музыкальные способности есть не только у неё и младшей дочери, но и у маленького сына, пишет MSN.

У Алсу трое детей — 14-летняя Сафина, 12-летняя Микелла и 4-летний Рафаэль. В программе «Север шоу» на RU.TV знаменитая мама рассказала о семье и своих наследниках. Певица сообщила, что со сцены её никто не заставлял уходить, она просто сама погрузилась в воспитание детей.

Алсу рассказала про таланты своих детей. Старшая дочь Сафина с её красотой могла бы стать фотомоделью, считает певица. Но девочка хочет связать свою жизнь с наукой. Микелла хочет посвятить себя музыке. А младший сын тоже проявляет интерес к творчеству, ведь эта атмосфера царит у них дома.

Алсу поделилась, что научила Рафаэля играть гамму, и он в свои четыре года уже попадает во все ноты. По мнению певицы, у него совершенный слух.

Звезда считает, что музыка всегда будет присутствовать в жизни сына, даже если он и не пойдет по её стопам.

Просмотров всего: 42

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Умерла звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза»
В России и мире

Актрису из «Наша Russia» нашли мёртвой
В России и мире

Сын Валерии заработал миллионы на масках и термометрах
В России и мире 2

Отар Кушанашвили заявил, что Иосиф Пригожин ещё с 90-х должен ему крупную сумму денег
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь