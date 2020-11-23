В китайском городе на границе с Россией ввели карантин из-за двух заболевших коронавирусом
В городе Маньчжоули в автономном районе Внутренняя Монголия на границе с российским Забайкальским краем выявили два случая заражения COVID-19. Власти Китая ввели жёсткие карантинные меры. Всем жителям города сделают тест на коронавирус, рассказали в «Коммерсанте» со ссылкой на «Центральное телевидение Китая».
В Маньчжоули закрыли школы, детские сады, запретили работать сфере развлечений. Там нельзя проводить массовые мероприятия и собрания. Закрыто железнодорожное сообщение.
Всего в городе проживает 170 тысяч человек. В Маньчжоули находится грузопассажирский переход Забайкальск – Маньчжурия. Всего за последние сутки в Китае выявили 17 новых случаев заражения COVID-19, 14 из них привезли из-за границы.
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