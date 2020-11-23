В китайском городе на границе с Россией ввели карантин из-за двух заболевших коронавирусом

В Маньчжоули закрыли школы, детские сады, запретили работать сфере развлечений. Там нельзя проводить массовые мероприятия и собрания. Закрыто железнодорожное сообщение.

Всего в городе проживает 170 тысяч человек. В Маньчжоули находится грузопассажирский переход Забайкальск – Маньчжурия. Всего за последние сутки в Китае выявили 17 новых случаев заражения COVID-19, 14 из них привезли из-за границы.