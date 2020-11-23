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сегодня, 09:46 3

В китайском городе на границе с Россией ввели карантин из-за двух заболевших коронавирусом

В китайском городе на границе с Россией ввели карантин из-за двух заболевших коронавирусом
Фото: pixabay.com

В городе Маньчжоули в автономном районе Внутренняя Монголия на границе с российским Забайкальским краем выявили два случая заражения COVID-19. Власти Китая ввели жёсткие карантинные меры. Всем жителям города сделают тест на коронавирус, рассказали в «Коммерсанте» со ссылкой на «Центральное телевидение Китая».

В Маньчжоули закрыли школы, детские сады, запретили работать сфере развлечений. Там нельзя проводить массовые мероприятия и собрания. Закрыто железнодорожное сообщение.

Всего в городе проживает 170 тысяч человек. В Маньчжоули находится грузопассажирский переход Забайкальск – Маньчжурия. Всего за последние сутки в Китае выявили 17 новых случаев заражения COVID-19, 14 из них привезли из-за границы.

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#коронавирус #Дальний Восток

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    51 минута назад

    да, дела))) у нас тогда просто катастрофа........

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    26 минут назад

    Вот как надо! Кому то стоит у них поучиться. Видимо у тамошнего губернатора и мэра нет друзей и родственников владельцев фитнес клубов, баров, ресторанов и т.п., заведений. И справятся они с этой заразой гораздо быстрее чем некоторые, и переполненных моргов там не будет, и экономика восстановится быстрыми темпами.

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    6 минут назад

    Молодцы китайцы! И тесты не раздают , сначала думают о своем населении, а у нас как всегда показуха- все раздадим, а сами сидим в дерьме...

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