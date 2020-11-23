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23ноября
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сегодня, 09:37 3

В новогоднюю ночь россиянам советуют отказаться от спиртного

В новогоднюю ночь россиянам советуют отказаться от спиртного
Фото: pixabay.com

В России призывают отказаться от шампанского в Новый год. По мнению диетолога Ольги Григорьян, алкоголь и калорийная еда может привести к нежелательным реакциям организма, сообщает РИА Новости.

— Сделайте себе обычный ужин в семь-восемь часов, поужинайте всей семьей. Можно открыть шампанское, но необязательно его пить. Это же всё-таки ритуал, свечи, мандарины. После двенадцати часов увеличивается нагрузка на больницы. Поступают люди с панкреатитами, инфарктами и почечными коликами, а врачам будет трудно помочь из-за пандемии, — объяснила диетолог.

Эксперт посоветовала приготовить к столу овощные закуски и немного оливье. Селедку под шубой и другие «тяжелые» блюда, по её мнению, лучше приготовить к обеду первого января.

Напомним, что в Приамурье уже начали заготавливать для продажи новогодние сосны и ели. Также в Новый год благовещенцев ждут три большие ели и два катка. Одна ёлка появится на площади Ленина, вторая окажется в парке Дружбы, а третья – возле ТЦ «От и До». Также напомним, что недавно Олег Имамеев запустил в своём инстаграм-аккаунте опрос: нужен ли городу новогодний фейерверк?

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#Новый год #праздники

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Комментарии
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  • raznos

    raznos
    47 минут назад

    Каждый год одно и то же. Спиртное не пейте, жирного не ешьте. Дышать-то ещё можно? Давайте у людей ещё и новогодние удовольствия отберём и всё - можно докладывать в американо-европейский обком, что в России ничего не осталось русского. Приходите забирайте нас. Я бы посмотрел на новогодние столы этих советчиков. И спиртное там будет и говядина со свининой. 100%. Но вам, дорогие россияне, это вредно.

  • google_KTxB

    google_KTxB
    35 минут назад

    raznos, это рекомендации а не запрет, за НГ праздники морги забиты под завязку такими вот "русскими" любящими получать удовольствие только за счёт алкоголя.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    11 минут назад

    Алкаши все равно нажруться, никакие рекомендации не помогут)

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