В новогоднюю ночь россиянам советуют отказаться от спиртного

— Сделайте себе обычный ужин в семь-восемь часов, поужинайте всей семьей. Можно открыть шампанское, но необязательно его пить. Это же всё-таки ритуал, свечи, мандарины. После двенадцати часов увеличивается нагрузка на больницы. Поступают люди с панкреатитами, инфарктами и почечными коликами, а врачам будет трудно помочь из-за пандемии, — объяснила диетолог.

Эксперт посоветовала приготовить к столу овощные закуски и немного оливье. Селедку под шубой и другие «тяжелые» блюда, по её мнению, лучше приготовить к обеду первого января.

Напомним, что в Приамурье уже начали заготавливать для продажи новогодние сосны и ели. Также в Новый год благовещенцев ждут три большие ели и два катка. Одна ёлка появится на площади Ленина, вторая окажется в парке Дружбы, а третья – возле ТЦ «От и До». Также напомним, что недавно Олег Имамеев запустил в своём инстаграм-аккаунте опрос: нужен ли городу новогодний фейерверк?