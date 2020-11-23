Выбор читателей за 22 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 22 ноября.

В пятницу, 20 ноября, вышла в эфир телепередача «Поле чудес» с участием жителя амурской столицы Максима Морозова. Он стал победителем финала, однако, выиграть в суперигре не смог. Роковым для амурчанина оказалось слово «радиотелеграф».

В китайском городе Дунгуан провинции Гуандун, сотрудники Штаба по борьбе с распространением заболеваний 21 ноября выявили COVID-19 на упаковке замороженных куриных лапок из России. У всех работников таможни и складов, которые работали с данной партией продукции, результаты тестов на коронавирус на данный момент оказались отрицательными.

Российский врач Евгений Пинелис, который сейчас трудится в одной из нью-йоркских больниц, рассказал в Facebook, что педиатры опасаются вспышки кори, которая может случится из-за пандемии коронавируса.

В субботу, 21 ноября, в Благовещенске на участке улицы Театральной между Соколовской и Кольцевой машина такси врезалась в столб.