Гороскоп 23 ноября: Скорпионам нужно заняться своим здоровьем, а Львы улучшат своё положение

Восход Солнца: 07:56

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Стрельце.

Овен. Благоприятное расположение Меркурия позволяет реализовать коммерческие идеи и намерения предыдущих суток. Распределите приоритеты и смело идите к заданной цели, но старайтесь не проявлять излишних амбиций или, наоборот, самоуничижения.

Телец. Прирожденное стремление к лидерству и прекрасные организаторские способности помогут вам удержать единомышленников и союзников в подчинении вашим интересам. Повышенная работоспособность, деловая активность и нестандартный подход к решению проблем принесут ощутимые результаты.

Близнецы. Ваше настроение во многом определят люди, с которыми вы будете общаться. Желательно окружить себя надежными приятелями и друзьями.

Рак. День, благоприятный для командировок, путешествий. Энергетический потенциал сильно возрастет. Если сегодня вам предложат поездку — соглашайтесь: в пути ждет удача, приключения, творческие, личные или деловые победы.

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Лев. Жизненный уровень, сексуальная потенция, личное обаяние имеют тенденцию к повышению. Не исключено, что вам удастся улучшить свое финансовое или общественное положение.

Дева. Сегодня стоит внимательно отнестись к своему здоровью. Исключите физические нагрузки: не следует перенапрягаться, суетиться, браться за несколько дел сразу.

Весы. Рекомендуется избегать шумных компаний и застолья. Велика вероятность нового знакомства или неожиданных романтических приключений.

Скорпион. Хорошее время, чтобы заняться своим здоровьем. Сегодня звезды рекомендуют поберечь свои нервы. Возможно, у вас появится желание что-либо изменить в жизни.

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Стрелец. Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждения или организации. Смело пускайтесь в новые рискованные мероприятия, не опасаясь, что они окажутся безрезультатными.

Козерог. Благоприятный день для общения с партнерами, учёбы, начала нового дела. Вероятно хорошее известие, которое откроет новые горизонты.

Водолей. Ситуация может потребовать соблюдать прежде всего свои интересы, а интересы других будут автоматически поставлены на второй план. Рекомендуется разорвать все ненужные связи.

Рыбы. На смену сомнениям и нерешительности придет ясность понимания, трезвый расчёт и целенаправленность. Начатое дело нужно доводить до конца. К предложениям и сделкам следует относиться с крайней осмотрительностью.

Астролог: Вальдемар Небоходцев