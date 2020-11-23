Гороскоп на неделю 23 – 29 ноября: Раков ждёт неожиданное событие, а к Козерогам придут деньги

Общий астрологический прогноз на неделю с 23 по 29 ноября для всех знаков зодиака.

Овен. Неделя будет испытывать вас на прочность. Звёзды надеются, что вы не испугаетесь надвигающихся перемен и со всем справитесь. Главное не только быть уверенным в себе и своих силах, но и не недооценивать своих противников.

Телец. У Тельцов эта неделя благоприятствует всевозможным формам лечебно-профилактических процедур. Ваш организм будет прекрасно реагировать на лечение, энергии будет более чем достаточно. Хорошо в этот период проводить гигиенические процедуры, заниматься закаливанием.

Близнецы. Умение видеть мелочи придает жизни вкус, а чрезмерное акцентирование внимания на них превращает толстый классический роман в сборник анекдотов. Роман действует на сознание изнутри, анекдоты скользят по поверхности, оттого обстоятельства первого врезаются в память на всю жизнь, а обстоятельства вторых забываются почти сразу после прочтения.

Рак. Неожиданное для вас событие произойдет на этой неделе. После него ожидайте улучшения во многих сферах жизни. С близкими удастся обсудить назревшие проблемы и найти решение, устраивающее всех. Новые знакомства будут приятны и полезны. Ваши идеи всем понравятся.

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Лев. На этой неделе люди, которым вы привыкли доверять, могут проявить себя с весьма неожиданной и крайне отрицательной стороны. Не исключено, что в результате вы прекратите с ними всяческое общение, хотя велика вероятность, что какой-то именно ваш поступок станет причиной неадекватного поведения этих персон.

Дева. Сначала вы много говорили и спорили, потом много думали, а сейчас начали предпринимать некоторые действия. Результат не заставил себя долго ждать, и вот вы в несколько ином качестве. Ну как вы себя чувствуете? Нигде не жмет, не тянет? Боже мой, прямо как на вас сшито! (Хотя, изначально шили не на вас).

Весы. На этой неделе есть возможность улучшить свое материальное положение. Однако в понедельник проявите осторожность, работайте с проверенными партнерами. Во вторник и среду не отказывайте себе в удовольствиях и не экономьте на развлечениях.

Скорпион. На этой неделе велика вероятность серьезного конфликта с кем-то из коллег. Не исключено, что вы что-то упустите, о чем-то забудете и тем самым подведете своего сотрудника.

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Стрелец. С финансами Стрельцам в этот период не повезет. Ожидаются непредвиденные траты, возможно, близкие займут у вас немаленькую сумму. Не скупитесь: все вернется вовремя и с лихвой. На работе будьте начеку! Вероятно, против вас устраивают заговор. Выясните, кто зачинщик, и по­ говорите с ним тет-а-тет.

Козерог. В понедельник вы можете рассчитывать на незначительные денежные поступления. Не тратьте лишнего. Приобретайте только самое необходимое. На работе не пытайтесь переложить свои обязанности на других.

Водолей. Звезды сулят успех и благоденствие — все начинания, которым Водолеи посвятили свое время и силы, будут продолжены и блестяще завершены. Этапы, требующие особой тщательности, будут преодолены. В случае возможных осложнений на помощь придет фирменная уверенность в своих силах.

Рыбы. У вас появится новый предмет увлечения, а потому старым будет уделяться меньше времени. В зависимости от обстоятельств личного гороскопа это может быть как новое знакомство, так и вещь неодушевленная, например, новый компьютер. В первом случае прежние предметы увлечений могут возроптать, во втором все обойдется без эксцессов. На работе без особых перемен.

Астролог: Вальдемар Небоходцев