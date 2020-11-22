Деда Валерия нет, а его дело живёт: в Маркове на реке появилась памятная «ледовая открытка»

Фото: www.instagram.com/blg_news/

Художник из Маркова Валерий Мельников больше 10 лет рисовал на льду реки Хомутины «ледовые открытки» к Новому году. Но этой осенью Деда Валерия не стало. Однако начатую им традицию был решено продолжить.

Городской паблик @blg_news опубликовал фото от подписчика с изображённой на льду Хомутины новогодней открыткой в память о Валерии Мельникове.

В этом году пенсионер из Маркова, который своими руками ежегодно создавал новогодние открытки на льду реки Хомутины, скончался в результате продолжительной болезни. У художника диагностировали коронавирус. Почти две недели Валерий Константинович провёл в реанимации на аппарате ИВЛ. Вечером 30 октября его сердце остановилось.

Но его дело живёт. В этом году жители Благовещенска и Благовещенского района снова смогут приехать в Марково и полюбоваться «ледовым поздравлением» к Новому году.