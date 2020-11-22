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22ноября
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сегодня, 18:35 6

Деда Валерия нет, а его дело живёт: в Маркове на реке появилась памятная «ледовая открытка»

Деда Валерия нет, а его дело живёт: в Маркове на реке появилась памятная «ледовая открытка»
Фото: www.instagram.com/blg_news/

Художник из Маркова Валерий Мельников больше 10 лет рисовал на льду реки Хомутины «ледовые открытки» к Новому году. Но этой осенью Деда Валерия не стало. Однако начатую им традицию был решено продолжить.

Городской паблик @blg_news опубликовал фото от подписчика с изображённой на льду Хомутины новогодней открыткой в память о Валерии Мельникове.

В этом году пенсионер из Маркова, который своими руками ежегодно создавал новогодние открытки на льду реки Хомутины, скончался в результате продолжительной болезни. У художника диагностировали коронавирус. Почти две недели Валерий Константинович провёл в реанимации на аппарате ИВЛ. Вечером 30 октября его сердце остановилось.

Но его дело живёт. В этом году жители Благовещенска и Благовещенского района снова смогут приехать в Марково и полюбоваться «ледовым поздравлением» к Новому году.

Просмотров всего: 1151

#Благрайон #культура #Новый год #память

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Комментарии
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  • спартак дв

    спартак дв
    2 часа назад

    https://instagram.com/zatochka_blg?igshid=qmjm4bu4387r Григорий Алёшин это сейчас делает.

  • Озеро

    Озеро
    2 часа назад

    Браво!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Молодцы!

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Светлая память Валерию Мельникову,односельчанам огромное спасибо!

  • Ольга1972

    Ольга1972
    48 минут назад

    Молодцы

  • Анеле

    Анеле
    25 минут назад

    !!! ЗдОрово!!!

    Светлая память Валерию Мельникову...

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