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22ноября
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сегодня, 17:05 1

В 2021 году за услуги ЖКХ придётся платить больше

В 2021 году за услуги ЖКХ придётся платить больше
Фото: https://pixabay.com/

По мнению экспертов, прогнозируемый рост цен на ЖКХ в 2021 году будет обусловлен желанием компаний покрыть убытки 2020 года. Как пояснила директор Организации народного контроля Наталья Чернышёва, обычно тарифы повышаются примерно на четыре-шесть процентов. Однако в следующем году ресурсоснабжающие компании могут добиваться повышения на больший процент, чтобы покрыть убытки от 2020 года.

На цены также повлияет прекращение моратория на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату, пишет «Лента. Ру» со ссылкой на эксперта.

Ожидается, что в российских регионах повышение составит от 3,4 до 6,4 процентов и как раз будет соответствовать уровню инфляции, которая по данным Минэкономразвития, будет на уровне четырех-пяти процентов.

Кроме цен на услуги ЖКХ в будущем году вырастут и цены на алкогольную продукцию. Повышения составит от трёх до пяти процентов, в зависимости от вида алкогольной продукции.

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#ЖКХ #финансы

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    27 минут назад

    последнюю копейку у народа отберут

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