В 2021 году за услуги ЖКХ придётся платить больше

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По мнению экспертов, прогнозируемый рост цен на ЖКХ в 2021 году будет обусловлен желанием компаний покрыть убытки 2020 года. Как пояснила директор Организации народного контроля Наталья Чернышёва, обычно тарифы повышаются примерно на четыре-шесть процентов. Однако в следующем году ресурсоснабжающие компании могут добиваться повышения на больший процент, чтобы покрыть убытки от 2020 года.

На цены также повлияет прекращение моратория на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату, пишет «Лента. Ру» со ссылкой на эксперта.

Ожидается, что в российских регионах повышение составит от 3,4 до 6,4 процентов и как раз будет соответствовать уровню инфляции, которая по данным Минэкономразвития, будет на уровне четырех-пяти процентов.

Кроме цен на услуги ЖКХ в будущем году вырастут и цены на алкогольную продукцию. Повышения составит от трёх до пяти процентов, в зависимости от вида алкогольной продукции.