В Амурской области выявили 156 новых заражений коронавирусом
За прошедшие сутки в Приамурье выявили 156 новых случаев заражения COVID-19. По данным портала стопкоронавирус.рф, 112 человек выздоровели, летальных исходов не зарегистрировано.
Всего с начала пандемии в регионе заболели 10 133 человек. 7 380 выздоровели, 97 скончались.
В Приамурье из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации принято решение отсрочить даты итогового сочинения для одиннадцатиклассников и собеседования по русскому языку для выпускников девятых классов.
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