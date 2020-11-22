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сегодня, 16:41 0

В Амурской области выявили 156 новых заражений коронавирусом

В Амурской области выявили 156 новых заражений коронавирусом
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Приамурье выявили 156 новых случаев заражения COVID-19. По данным портала стопкоронавирус.рф, 112 человек выздоровели, летальных исходов не зарегистрировано.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 10 133 человек. 7 380 выздоровели, 97 скончались.

В Приамурье из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации принято решение отсрочить даты итогового сочинения для одиннадцатиклассников и собеседования по русскому языку для выпускников девятых классов.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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