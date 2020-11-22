Жительницу Сковородина за нарушение режима самоизоляции оштрафовали на 17 тысяч

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Жительнице Сковородина решением суда выписали штраф в 17 тысяч рублей за невыполнение и нарушение постановления Роспотребнадзора о самоизоляции.

Протокол об административном правонарушении был составлен по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и рассматривался Сковородинским районным судом, сообщает в своём инстаграм-аккаунте администрация Сковородинского района.

На данный момент на территории Сковородинского района в ходе рейдовых мероприятий было выявлено 87 административных правонарушений по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП. Из них 19 составлены на индивидуальных предпринимателей, 50 – на продавцов торговых точек, 8 – на граждан.

Губернатор области на пятничном заседании оперативного штаба поручил главам районов каждую неделю отчитываться о количестве штрафов по факту несоблюдения масочного режима.