В Амурской области из-за коронавируса сдвинули сроки итоговых испытаний для выпускников школ

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В Приамурье из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации принято решение отсрочить даты итогового сочинения для одиннадцатиклассников и собеседования по русскому языку для выпускников девятых классов.

Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов, назначенное на 2 декабря 2020 года теперь пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Также принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование может быть переведено в дистанционный формат.

Такое решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России и одобрено на заседании ооперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, сообщает амурское министерство образования в своём инстаграмм-аккаунте.