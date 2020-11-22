Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:57 0

В Амурской области из-за коронавируса сдвинули сроки итоговых испытаний для выпускников школ

В Амурской области из-за коронавируса сдвинули сроки итоговых испытаний для выпускников школ
Фото: www.instagram.com/minobramur/

В Приамурье из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации принято решение отсрочить даты итогового сочинения для одиннадцатиклассников и собеседования по русскому языку для выпускников девятых классов.

Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов, назначенное на 2 декабря 2020 года теперь пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Также принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование может быть переведено в дистанционный формат.

Такое решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России и одобрено на заседании ооперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, сообщает амурское министерство образования в своём инстаграмм-аккаунте.

Просмотров всего: 409

#дети #образование #школа

распечатать


Общество 2

Пятнадцатилетнюю благовещенку нашли живой спустя месяц скитаний
Общество 1

Бабушкам и дедушкам могут разрешить официально заменять родителей
Власть 16

В Приамурье начал работу Центр управления регионом
Общество 1

В минобразования Приамурья поступили противовирусные лекарства для учителей
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь