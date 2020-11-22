В Китае задержали ещё одну партию российских замороженных продуктов с COVID на упаковке

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В китайском городе Дунгуан провинции Гуандун, сотрудники Штаба по борьбе с распространением заболеваний 21 ноября выявили COVID-19 на упаковке замороженных куриных лапок из России. У всех работников таможни и складов, которые работали с данной партией продукции, результаты тестов на коронавирус на данный момент оказались отрицательными.

— 21 ноября в ходе повторного тестирования продукции, Штаб по борьбе с распространением заболеваний выявил COVID-19 на куриных крылышах из Аргентины (партия BDAICA) и на замороженных куриных лапках из России (партия 2308). Тесты на коронавирус, произведенные на упаковках продукции данных партий оказались положительными, — пишет Вiang.ru.

В начале ноября в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией коронавирус нашли на упаковках замороженных креветок и свинины из России. Тогда на холодильном складе в порту Тяньцзиня COVID-19 заболело 5 человек.

На этой неделе китайские таможенники обнаружили коронавирус на упаковке с горбушей из России. В связи с этим главное таможенное управление Китая приостановило сотрудничество с компанией-экспортером морепродуктов.

Ещё до этих случаев китайские эксперты высказали предположение о том, что эпидемия в Ухане была вызвана не летучими мышами, как все привыкли считать, а загрязненными COVID-19 замороженными продуктами из других стран.