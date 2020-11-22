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сегодня, 14:32 4

В Китае задержали ещё одну партию российских замороженных продуктов с COVID на упаковке

В Китае задержали ещё одну партию российских замороженных продуктов с COVID на упаковке
Фото: https://pixabay.com/

В китайском городе Дунгуан провинции Гуандун, сотрудники Штаба по борьбе с распространением заболеваний 21 ноября выявили COVID-19 на упаковке замороженных куриных лапок из России. У всех работников таможни и складов, которые работали с данной партией продукции, результаты тестов на коронавирус на данный момент оказались отрицательными.

— 21 ноября в ходе повторного тестирования продукции, Штаб по борьбе с распространением заболеваний выявил COVID-19 на куриных крылышах из Аргентины (партия BDAICA) и на замороженных куриных лапках из России (партия 2308). Тесты на коронавирус, произведенные на упаковках продукции данных партий оказались положительными, — пишет Вiang.ru.

В начале ноября в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией коронавирус нашли на упаковках замороженных креветок и свинины из России. Тогда на холодильном складе в порту Тяньцзиня COVID-19 заболело 5 человек.

На этой неделе китайские таможенники обнаружили коронавирус на упаковке с горбушей из России. В связи с этим главное таможенное управление Китая приостановило сотрудничество с компанией-экспортером морепродуктов.

Ещё до этих случаев китайские эксперты высказали предположение о том, что эпидемия в Ухане была вызвана не летучими мышами, как все привыкли считать, а загрязненными COVID-19 замороженными продуктами из других стран.

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#коронавирус #Дальний Восток #Китай #таможня

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Ну а что делать,семьи то кормить надо,вот трудятся русский народ,больной ковидом,ну что тут можно сказать,на эти факты,я не знаю.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Неплохой повод для щантажа по ценам.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    54 минуты назад

    Афера какая то...

  • йошкин кит

    йошкин кит
    29 минут назад

    Такое ощущение, что наши эти упаковки прям со шланга ковидом поливают. Аж 5 человек с одной партии сразу рубануло. Очень странно

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