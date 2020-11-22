Благовещенец снимает продолжение фильма про супергероя

В Благовещенске идут съёмки второй части фильма «Спортомэн». Картина о человеке с суперсилой настолько полюбилась зрителям, что режиссер проекта Игорь Молчанов решил спустя шесть лет повторить свой успех.



В апреле 2014 года Игорь подал заявку на конкурс «КиноШанс» и получил сертификат на съемку фильма. С готовой картиной режиссёр участвовал в фестивале «КинАмур». Тогда он занял первое место, и его работа получила больше всего зрительских просмотров в Интернете. Сможет ли вторая часть также удивить — покажет время. А пока съёмки продолжаются. Корреспондент Амур.инфо побывал на съёмочной площадке.

Сюжет первой части рассказывал историю об офисном работнике, который стал супергероем. Обрести сверхспособности ему помог чудо-предмет – эспандер. Герой одним движением могучего кулака расправляется с тремя упитанными хулиганами, снимает с дерева котенка и возвращает женщине украденную сумку.

Во второй части фильма первый спортомэн отдает эспандер хиленькому пареньку, который недавно еле-еле подтягивался на турнике. Теперь тот становится сильным. Он, как и предыдущий владелец, делает добрые дела, спасает людей. Но тут незадача. Как только в его руках появился эспандер, силы стало значительно больше, а ума, увы, не прибавилось.

Съемки проходят в разных локациях. Первые кадры начинаются с романтической сцены на набережной у берега Амура, где гуляют первый спортомэн и его девушка. Там же он встречает второго супергероя.

По задумке Игоря Молчанова, в кинокартине соревнуются умный спортомэн и второй – глупый. Нового героя играет Денис Ващук. Он считает, что суперсила его персонажа в том, что он добрый.

В декабре фильм планируют закончить. Дату и место премьеры режиссёр ещё не выбрал.