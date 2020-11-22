Житель Зеи, обидевшись на знакомых, похитил их личные документы

В феврале 2020 года житель города Зеи 1981 года рождения сбил навесной замок на входной двери, проник в чужой дом и похитил важные личные документы у знакомых.

– Среди похищенного свидетельство о праве собственности на землю, технический паспорт на индивидуальный жилой дом, свидетельства о рождении, о регистрации транспортного средства, аттестат о среднем общем образовании, диплом о среднем профессиональном образовании и иное. Потерпевшие обратились в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 325 УК РФ, – рассказали в следственном отделе МО МВД России «Зейский».

По словам обвиняемого, причина его поступка – личная обида. Сейчас документы возвращены владельцам, а похититель предстанет перед судом – ему грозит штраф до 80 тысяч рублей или в размере дохода за 6 месяцев, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест до трех месяцев.