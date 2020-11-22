Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить вакцины от коронавируса нуждающимся странам

В своём выступлении на саммите G20 президент России заявил, что наша страна готова предоставить вакцины от COVID-19 нуждающимся странам. Главным риском для всего мира Владимир Путин назвал массовую безработицу, а также рост бедности и социальной неустойчивости.

Основные тезисы выступления президента приводит информационное агентство ТАСС: пандемия запустила системный экономический кризис, подобного которому мир не знал со времён Великой депрессии.

главный риск для всего мира – «массовая долгосрочная так называемая застойная безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности, и роль «двадцатки» здесь состоит в том, чтобы этого не допустить».

и социальной неустроенности, и роль «двадцатки» здесь состоит в том, чтобы этого не допустить». минимизация последствий пандемии коронавируса обошлась России в 4,5% ВВП .

. Россия пошла на беспрецедентные антикризисные меры, «поставив во главу угла ключевую базовую ценность – жизнь и здоровье людей»

Россия готова предоставить вакцины от коронавируса нуждающимся странам. По словам Путина, «Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленный на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех».

нуждающимся странам. По словам Путина, «Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленный на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех». Чтобы не допустить рост экономического и социального неравенства между странами, необходимо принимать дополнительные меры . «Большой риск несет девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов, в первую очередь для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах», – предупредил президент РФ.

. «Большой риск несет и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов, в первую очередь для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах», – предупредил президент РФ. По мнению президента, «двадцатка» сделала уже многое: «Наши страны сформировали пакет стимулов для мировой экономик и совокупно в размере $12 трлн <...> Мы все вместе способствовали экстренной мобилизации $21 млрд на первоочередные медицинские нужды, дали старт международной кооперации в разработке, производстве и распределении вакцин».

и совокупно в размере $12 трлн <...> Мы все вместе способствовали экстренной мобилизации $21 млрд на первоочередные медицинские нужды, дали старт международной кооперации в разработке, производстве и распределении вакцин». Путин считает, что необходимо использовать нынешний кризис во благо глобального развития: «Необходимо использовать текущий кризис как возможность изменить траекторию глобального развития, сохранить благоприятную окружающую среду и климат, обеспечить равные условия для всех стран и народов, укрепить эффективные механизмы многостороннего сотрудничества, ключевые международные институты, опираясь при этом на Устав ООН, общепринятые нормы и принципы международного права». Кроме этого, Владимир Путин предложил G20 продолжить поиск подходов к реформе Всемирной торговой организации. При этом президент России уверен, что альтернативы ВТО нет.

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