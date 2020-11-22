Силовики соберут биометрические данные россиян и иностранцев

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— Планируемые сроки проведения опытно-конструкторской работы «Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов» — 2021-2023 годы. В течение указанного времени предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, — сообщили в МВД.

По словам собеседника агентства, такие разработки позволят проводить процедуру идентификации личности и неопознанных тел по дактилоскопической информации, изображению лица, а также геномной информации.

В будущем система объединит ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лаборатории ДНК-анализа, комплексы биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств, а также системы проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим учетам.