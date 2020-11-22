Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:05 0

Силовики соберут биометрические данные россиян и иностранцев

Силовики соберут биометрические данные россиян и иностранцев
Фото: pixabay.com

Российское МВД за три года планирует создать централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Это позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев, сообщает ТАСС.

— Планируемые сроки проведения опытно-конструкторской работы «Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов» — 2021-2023 годы. В течение указанного времени предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, — сообщили в МВД.

По словам собеседника агентства, такие разработки позволят проводить процедуру идентификации личности и неопознанных тел по дактилоскопической информации, изображению лица, а также геномной информации.

В будущем система объединит ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лаборатории ДНК-анализа, комплексы биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств, а также системы проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим учетам.

Просмотров всего: 118

#технологии

распечатать


Общество 1

В России полицейские смогут мгновенно выявлять нетрезвых водителей
Общество

На космодром Восточный прибыли спутники OneWeb
Общество

Благовещенским дизайнерам и урбанистам дадут шанс воплотить свои идеи в разработке городской среды
Общество 7

Молодая пара запустила на YouTube видеоблог и делится с амурчанами маршрутами своих путешествий
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь