Амурские краеведы просят помочь с переводом открытки начала XX века

Перевести текст открытки, отправленной 20 августа 1910 года из Благовещенска в Бельгию, просят амурские краеведы. На открытке изображён вид бульвара и пристани (район нынешнего горпарка), адресат: Льежский мотоклуб, город Льеж, Бельгия.

– Друзья, мы знаем, как вы прекрасно владеете китайским и английским языками, а как насчёт бельгийского? Это шутка. Да, мы знаем, что его нет, выбираем между немецким или французским, хотя может быть что угодно. Верим в наш безграничный̆ разум, который̆ способен справиться с этой̆ задачей̆ и найдётся человек, кто поведает нам смысл этих заморских букв, – пишут любители истории родного края в своём инстаграм-аккаунте.