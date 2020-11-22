Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:29 4

Амурские краеведы просят помочь с переводом открытки начала XX века

Амурские краеведы просят помочь с переводом открытки начала XX века
Фото: @amurotgoloski

Перевести текст открытки, отправленной 20 августа 1910 года из Благовещенска в Бельгию, просят амурские краеведы. На открытке изображён вид бульвара и пристани (район нынешнего горпарка), адресат: Льежский мотоклуб, город Льеж, Бельгия.

– Друзья, мы знаем, как вы прекрасно владеете китайским и английским языками, а как насчёт бельгийского? Это шутка. Да, мы знаем, что его нет, выбираем между немецким или французским, хотя может быть что угодно. Верим в наш безграничный̆ разум, который̆ способен справиться с этой̆ задачей̆ и найдётся человек, кто поведает нам смысл этих заморских букв, – пишут любители истории родного края в своём инстаграм-аккаунте.

Просмотров всего: 307

#культура

распечатать


Культура

Благовещенец снимает продолжение фильма про супергероя
В России и мире

Виктор Сухоруков рассказал, где хочет быть похоронен
В России и мире

Ирина Цывина вывезла ордена Евгения Евстигнеева в Америку
Общество

Тотальный — на Дальний: ДФО может стать центром Тотального диктанта в 2021 году
Комментарии
Показать все (4)
  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    france

  • aleun

    aleun
    1 час назад

    Открытка на французском. Отнесите на кафедру французского в педуниверситет...

  • retrogr

    retrogr
    25 минут назад

    или написать в любое представительство франкоязычное,им тоже часто делать нечего,пользовался таким подходом для тестирования своих разноязычных шаблонов лет 10 назад.

  • Porto

    Porto
    3 минуты назад

    Какой красивый почерк

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь