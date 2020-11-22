США вышли из договора по открытому небу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Документ был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Решение американского лидера в России назвали одним из шагов, расшатывающих современную систему контроля над вооружениями.

Приверженность соблюдения Договора по открытому небу подтвердили Германия и Великобритания. 13 ноября во Франции заявили, что страна соблюдает соглашения, участницей которых является, в том числе статью Договора по открытому небу.