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22ноября
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сегодня, 11:21 1

США вышли из договора по открытому небу

США вышли из договора по открытому небу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сегодня, 22 ноября, заканчиваются обязательства США в рамках Договора по открытому небу. Правительство Соединённых штатов сообщило о намерениях выйти из документа полгода назад, пишут «Известия».

Документ был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Решение американского лидера в России назвали одним из шагов, расшатывающих современную систему контроля над вооружениями.

Приверженность соблюдения Договора по открытому небу подтвердили Германия и Великобритания. 13 ноября во Франции заявили, что страна соблюдает соглашения, участницей которых является, в том числе статью Договора по открытому небу.

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#США

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Комментарии
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  • OT

    OT
    1 час назад

    Это значит США могут контролировать Россию через европу, а Россия не может. Выгодно для США дак с чего они не воспользуются?. Это наш просвистел одностороннюю выгоду.

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