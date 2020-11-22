Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:25 1

Житель Благовещенска не справился с волнением в суперигре «Поля чудес»

Житель Благовещенска не справился с волнением в суперигре «Поля чудес»
Фото: 1tv.ru

В пятницу, 20 ноября, вышла в эфир телепередача «Поле чудес» с участием жителя амурской столицы Максима Морозова. Он стал победителем финала, однако, выиграть в суперигре не смог. Роковым для амурчанина оказалось слово «радиотелеграф».

– Задание было не сложным, верное слово напрашивалось, но большую роль сыграло волнение. В любом случае я доволен, довольны мои дети: полетали на самолете, посмотрели Москву, – рассказывает Максим Морозов.

Напомним, об участии благовещенца в одном из юбилейных выпусков программы стало известно в конце октября. В качестве подарка для Якубовича Максим Морозов отвез в Москву картину с изображением парка Дружбы, а также двух мишек, символизирующих русско-китайскую ярмарку.

Просмотров всего: 809

#конкурсы

распечатать


Общество 2

В прямом эфире на Амур.инфо разыграют билеты в резиденцию Дедушки Мороза
Общество

В Приамурье проходит фестиваль творчества людей с ОВЗ «Когда мы вместе, мы сильнее»
Общество 2

Амурский Дружок участвует во всероссийском конкурсе на лучшую скульптуру
Общество

Амурчанка участвует во всероссийском вокальном конкурсе телеканала «Звезда»
Комментарии
Показать все (1)
  • Разнящий

    Разнящий
    38 минут назад

    Это убожество еще снимают? Я думал просто повторы крутят по кругу, один хрен её никто не смотрит.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь