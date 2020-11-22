Житель Благовещенска не справился с волнением в суперигре «Поля чудес»

В пятницу, 20 ноября, вышла в эфир телепередача «Поле чудес» с участием жителя амурской столицы Максима Морозова. Он стал победителем финала, однако, выиграть в суперигре не смог. Роковым для амурчанина оказалось слово «радиотелеграф».

– Задание было не сложным, верное слово напрашивалось, но большую роль сыграло волнение. В любом случае я доволен, довольны мои дети: полетали на самолете, посмотрели Москву, – рассказывает Максим Морозов.

Напомним, об участии благовещенца в одном из юбилейных выпусков программы стало известно в конце октября. В качестве подарка для Якубовича Максим Морозов отвез в Москву картину с изображением парка Дружбы, а также двух мишек, символизирующих русско-китайскую ярмарку.