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22ноября
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сегодня, 10:33 4

Благовещенка выхаживает раненого ястреба

Благовещенка выхаживает раненого ястреба

Волонтёр Светлана Садова выхаживает травмированного ястреба. Самец ястреба-тетеревятника получил вывих шеи и черепно-мозговую травму – он на большой скорости врезался в окно дома. Птица находится в тяжелом состоянии, на восстановление может уйти более двух месяцев.

Птице требуются лекарства – преднизолон, ноотропил, травматин. Пост о сборе средств Светлана разместила в своём инстаграм-аккаунте.

– На корм уже удалось собрать около полутора тысяч рублей, но, конечно, это немного – хищную птицу кормлю перепелами, цыплятами, куриными сердечками. Ястреб в тяжёлом состоянии, сам сидеть не может, двигается хаотично. Внушает надежду то, что он бодрый. Уже знакома с такими травмами, по опыту они заживают до двух месяцев, – рассказала Амур.инфо Светлана Садова.

Светлана Садова несколько лет работала в благовещенском зоосаде, выхаживала аистов, журавлей, лебедей. Уже около шести лет ухаживает за животными в собственном приюте. После выздоровления их отпускают в дикую природу, «инвалиды» остаются на постоянном проживании. Сейчас на лечении или постоянном проживании у волонтёра находятся около 20 хищных птиц. Всем им нужен корм, больным – лечение.

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#помощь #природа

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Комментарии
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  • LUS

    LUS
    1 час назад

    Уже около шести лет ухаживает за животными в собственном приюте.

    А этот "собственный приют" находится в жилом доме, в квартире, в которой она проживает, а от запаха из этой квартиры задыхается весь подъезд. При этом к С.Садовой есть большие претензии по оплате потребляемых коммунальных услуг. Граждане не против ее волонтерского движения, но пусть оно будет не за счет проживающих в этом доме.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Береги природу - Мать твою"

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    56 минут назад

    Выживает сильнейший, закон природы. Если эта птица не может ориентироваться в пространстве, значит слабая она и потомство принесет такое же. Медвежья услуга и мартышкин труд, вот лозунг для подобных зоозащитников.

  • vertex

    vertex
    47 минут назад

    "По такой логике всех больных, нищих, старых нужно сжигать в печах?"

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