Благовещенка выхаживает раненого ястреба

Волонтёр Светлана Садова выхаживает травмированного ястреба. Самец ястреба-тетеревятника получил вывих шеи и черепно-мозговую травму – он на большой скорости врезался в окно дома. Птица находится в тяжелом состоянии, на восстановление может уйти более двух месяцев.

Птице требуются лекарства – преднизолон, ноотропил, травматин. Пост о сборе средств Светлана разместила в своём инстаграм-аккаунте.

– На корм уже удалось собрать около полутора тысяч рублей, но, конечно, это немного – хищную птицу кормлю перепелами, цыплятами, куриными сердечками. Ястреб в тяжёлом состоянии, сам сидеть не может, двигается хаотично. Внушает надежду то, что он бодрый. Уже знакома с такими травмами, по опыту они заживают до двух месяцев, – рассказала Амур.инфо Светлана Садова.

Светлана Садова несколько лет работала в благовещенском зоосаде, выхаживала аистов, журавлей, лебедей. Уже около шести лет ухаживает за животными в собственном приюте. После выздоровления их отпускают в дикую природу, «инвалиды» остаются на постоянном проживании. Сейчас на лечении или постоянном проживании у волонтёра находятся около 20 хищных птиц. Всем им нужен корм, больным – лечение.