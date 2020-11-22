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сегодня, 09:40 0

Российский врач рассказал, что причиной новой эпидемии может стать корь

Российский врач рассказал, что причиной новой эпидемии может стать корь
Фото: pixabay.com

Российский врач Евгений Пинелис, который сейчас трудится в одной из нью-йоркских больниц, рассказал в Facebook, что педиатры опасаются вспышки кори, которая может случится из-за пандемии коронавируса.

— Педиатры начали бить тревогу о потере многими детьми доступа к вакцинации. Теперь еще и корь становится угрозой. Еще пара лет эпидемии и вспомним полиомиелит, — написал он, рассуждая о влиянии пандемии на школьников.

Подобное опасение высказывают и учёные из научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне. Дело в том, что во время пандемии многие страны приостановили плановую вакцинацию — по данным ВОЗ непривитыми от кори оказались 94 миллиона детей в 26 странах мира.

Эксперты считают, что поспособствовать вспышке кори может влияние коронавируса на экономику. Рост уровня голода серди некоторых слоёв населения негативно влияет на защитные функции иммунитета, что понижает вероятность выздоровления человека от кори, пишет РИА Новости.

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#коронавирус #медицина

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