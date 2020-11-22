Выбор читателей за 21 ноября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 21 ноября.
В Благовещенске на улице Калинина произошла серьёзная авария
ДТП на перекрёстке улиц Калинина — Зейской вызвало бурные обсуждения у благовещенцев. По снимкам, выложенным в Сеть, видно, что авария серьёзная.
В Райчихинске от коронавируса скончалась ещё одна медсестра
В Приамурье жизнь ещё одного медика унёс коронавирус. Жертвой COVID-19 стала 45-летняя Светлана Куличкова, старшая медсестра хирургического отделения Райчихинской больницы, сообщает газета «Маршрутка» в своём Инстаграме.
Пятнадцатилетнюю благовещенку нашли живой спустя месяц скитаний
Нашли 15-летнюю благовещенку, которая ушла из дома 19 октября. Её жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает амурское следственное управление СК России.
В Чигирях сгорел автомобиль (видео)
В Чигирях по адресу: улица Октябрьская, 5, утром 21 ноября загорелся автомобиль. Очевидица происшествия успела снять возгорание на телефон.
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