Выбор читателей за 21 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 21 ноября.

ДТП на перекрёстке улиц Калинина — Зейской вызвало бурные обсуждения у благовещенцев. По снимкам, выложенным в Сеть, видно, что авария серьёзная.

В Приамурье жизнь ещё одного медика унёс коронавирус. Жертвой COVID-19 стала 45-летняя Светлана Куличкова, старшая медсестра хирургического отделения Райчихинской больницы, сообщает газета «Маршрутка» в своём Инстаграме.

Нашли 15-летнюю благовещенку, которая ушла из дома 19 октября. Её жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает амурское следственное управление СК России.

В Чигирях по адресу: улица Октябрьская, 5, утром 21 ноября загорелся автомобиль. Очевидица происшествия успела снять возгорание на телефон.