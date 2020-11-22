Астрологический прогноз на 22 ноября

Восход Солнца: 07:55

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Скорпионе.

Овен. Многие из представителей вашего знака будут отличаться особой легкостью и эмоциональностью в общении, дружелюбием и отзывчивостью. Поэтому неудивительно, что люди потянутся к ним. Благоприятный день для физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Хороший день для прогулок. Активность в коммерческой деятельности повлечет за собой финансовые потери. Сны следует истолковывать наоборот.

Телец. Коммерческие дела будут развиваться удачнои принесут желаемые результаты. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Звезды рекомендуют подуматьо своих романтических связях и увлечениях. Вероятно появление на горизонтепрежних поклонников. Судьба позаботится об одиноких Козерогах - им уготована романтическая встреча. Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в начатых делах. Не следует заниматься чем-то новым. Лучше разберите старые бумаги, обратитесь к своим записям, возможно, что теперь они, как никогда, актуальны. Велика вероятность выигрыша.

Близнецы. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете добиться успехов. Жизненный потенциал на высоком уровне. Люди, одинокие или ищущие приключений, могут привлечь к себе внимание особ противоположного пола, однако Венера начинает регрессивное движение — знакомство окончится ссорой или скандалом. Если сейчас вы не можете договориться с нужным человеком, то не пытайтесь достучаться до него любым способом.

Рак. День начала любого важного дела. Возможно,сегодня вам посчастливится решить проблемы, которые не покидали вас наПротяжении последних дней. Попробуйте реализовать задуманное новыми методами или с другими партнерами. Признание и успех вам гарантированы в томслучае, если ваши поступки будут основаны на реальной оценке происходящего. Смело идите навстречу судьбе. Звезды советуют быть осмотрительнее с теми людьми, которые провоцируют ее на правомерные действия.

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Лев. День отдыха, обретения новых источников энергии, очищения мыслей. Возможно, что вам удастся благополучно завершить отложенные дела или выяснить все мучившие вас вопросы. Обратите внимание на здоровье. Возможны травмы и нервные срывы. В случае недомогания обратитесь к врачу: болезнь может приобрести затяжной характер. Благоприятный день для заключения сделок, вступления в брак, крупных приобретений и покупок. Сегодня лучше всего заняться планированием. Звезды рекомендуют наметить приоритетные направления и правильно оценить надежность своих партнеров. Следует активно искать новые источники заработка, но при этом избегать сомнительных предложений.

Дева. День связан с приключениями, провокациями или испытаниями. Самолюбие, обидчивость, пренебрежение мнением окружающих могутпривести к разрыву отношений с близким человеком. Проявите осмотрительностьи сдержанность в общении. От вашей выдержки и рассудительности будет зависетьуспех всех дальнейших дел и начинаний. Обратите внимание на свое здоровье —не исключена травма, связанная со стеклом или металлом. Весам не стоит ждать перемен ранее вечера. Выжидание и уединение будут иметь свои преимущества. Например, позволят вам избежать заведомо невыгодного компромисса или не дадут проявить слабость.

Весы. Время осуществления надежд и образования новых связей. Ваши намерения осуществятся, а личные достижения удивят окружающих, если не будете слишком рьяно добиваться своих целей. Критический день. Вероятно ухудшение семейных отношений. Будьте внимательны к своим любимым. Не сосредотачивайтесь на себе, не переоценивайте свои силы и возможности — они не безмерны. Излишнее напряжение может подорвать ваше здоровье.

Скорпион. День связан с травлей, преследованием толпы, насилием.Ваше здоровье под угрозой, поэтому тщательно скорректируйте предстоящие дела. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест. Вам по силам горы свернуть. С накопившимися делами вы расправитесь без труда. Деловые вопросы вы решите благодаря личной инициативе и умению договариваться с людьми.

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Стрелец. Вероятно, что вам придется пережить сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в этой ситуации будете виноваты вы сами. Не исключено, что семье не хватает вашего внимания, попробуйте этот недостаток компенсировать. Неплохое время для занятий спортом и изучения иностранных языков. Будьте готовы к серьезным проблемам. От вас потребуется немало красноречия и интуиции. Интриги, зависть, неожиданные препятствия могут отдалить осуществление ваших планов. Возникнет необходимость в помощи друзей, влиятельных людей.

Козерог. У Водолея велики шансы достичь всего, что он желает. Вы даже способны возглавить космическую одиссею, если правильно расставите приоритеты. Вполне вероятно, что в ближайшее время произойдут интересные знакомства, которые впоследствии повлияют на вашу дальнейшую жизнь.

Водолей. Сегодня люди, окружающие Львов, склонны к преувеличениям и к действиям по инерции. Вы поступите мудро, если не станете подражать другим и участвовать в этой гонке. Некоторые представители знака устанут от повседневности и захотят провести время каким-нибудь совершенно невообразимым образом.

Рыбы. День любви, прощения, покаяния. Этот период благоприятен для духовного совершенствования, посещения храма. Вероятны неожиданные трудности в сфере профессиональной деятельности или в личной жизни. Не старайтесь действовать напролом - вероятно, задуманное можно осуществить с помощью других людей или иной тактики. Не погружайтесь в повседневные мелочи, иначе за деревьями не заметите леса. Активный трудовой день, который заставит вас окунуться с головой в работу. Благоприятно обращение к начальству с предложениями или просьбами. Вероятно, что к вам отнесутся благосклонно. Главное условие успеха — высокий профессионализм. Здоровье оставляет желать лучшего, вероятно обострение заболевания, которое в свое время не было принято в расчет.

Астролог: Вальдемар Небоходцев