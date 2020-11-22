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22ноября
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Ученик «Газпром-класса» из Свободного победил во всероссийском конкурсе

Ученик «Газпром-класса» из Свободного победил во всероссийском конкурсе
Фото: пресс-служба Амурского ГПЗ

Ученик «Газпром-класса» города Свободного Владимир Астафьев победил в финале Всероссийского конкурса школьников «Большая перемена», проходившем с 1 по 5 ноября в «Артеке».

Владимир представил проекты, посвященные разным направлениям деятельности: «Расскажи о главном» (о работе журналистов), «Профессия будущего», «Развитие туризма на Дальнем Востоке», «Развитие и продвижение искусства».

В полуфинал конкурса прошли трое учащихся выпускного «Газпром-класса» школы №1 города Свободного: Владимир Астафьев, Анастасия Белоусова, Руслан Макаров. В финал прошли 14 участников из Амурской области, среди которых – Владимир Астафьев.

На финишной прямой конкурса Владимир сумел достойно защитить свой проект и занял первое место среди сотен детей из всей России. За победу в конкурсе свободненский школьник получил сертификат номиналом 1 миллион рублей и пять баллов к портфелю достижений для поступления в ВУЗ.

По словам Владимира, он планирует потратить приз на «обучение и самореализацию». А поступать он готовится в Санкт-Петербургский горный университет на направление «Информационные системы и технологии». ООО «Газпром переработка Благовещенск», поддерживает талантливых молодых ребят и компания уже приняла решение направить Владимира Астафьева на обучение по целевому договору.

Целевикам гарантировано последующее трудоустройство на Амурский ГПЗ, который станет одним из крупнейших в мире и самым современным газоперерабытывающим заводом в России. В 2019 году Общество уже приняло на работу 14 молодых специалистов.

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#Амурский ГПЗ

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