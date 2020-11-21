Ревнивый амурчанин отправился в колонию строгого режима

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28-летний житель Завитинского района получил 4 года и 6 месяцев колонии строгого режима за то, что избил свою сожительницу, сообщает прокуратура Приамурья.

Молодой человек долго таил обиду на свою подругу. Выпив раскрепощающих напитков, он избил избранницу, которая к слову, тоже была не трезва.

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга, закрытый перелом скуловой кости и множество повреждений мягких тканей лица.

Молодой человек признался, что избил подругу из ревности. Кстати, ранее он угрожал девушке убийством, за что и получил свой первый срок.

Теперь мужчина отправится в колонию строгого режима на 4 года и 6 месяцев.