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21ноября
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сегодня, 17:21 2

Ревнивый амурчанин отправился в колонию строгого режима

Ревнивый амурчанин отправился в колонию строгого режима
Фото: pixabay.com

28-летний житель Завитинского района получил 4 года и 6 месяцев колонии строгого режима за то, что избил свою сожительницу, сообщает прокуратура Приамурья.

Молодой человек долго таил обиду на свою подругу. Выпив раскрепощающих напитков, он избил избранницу, которая к слову, тоже была не трезва.

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга, закрытый перелом скуловой кости и множество повреждений мягких тканей лица.

Молодой человек признался, что избил подругу из ревности. Кстати, ранее он угрожал девушке убийством, за что и получил свой первый срок.

Теперь мужчина отправится в колонию строгого режима на 4 года и 6 месяцев.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • mr.Dobro

    mr.Dobro
    48 минут назад

    Это ж как лупить надо было, что б такие травмы были?! Еще и по лицу. Придурок, туда ему и дорога. Просто шок!

  • Арсений К.

    Арсений К.
    46 минут назад

    Раскрепощающих напитков)

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