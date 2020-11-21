Пятнадцатилетнюю благовещенку нашли живой спустя месяц скитаний

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Нашли 15-летнюю благовещенку, которая ушла из дома 19 октября. Её жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает амурское следственное управление СК России.

Материалы дела передадут в органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, те попытаются принять меры, чтобы ребёнок из дома больше не уходил.

Девочка неоднократно уходила из дома. Редакция Амур.инфо периодически помогает в её поисках с 2017 года. В этом году благовещенку уже искали в январе и феврале.