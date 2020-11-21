На севере Приамурья произошло землетрясение

Фото: seis-bykl.ru

В пятницу на территории Тындинского района зарегистрировали землетрясение, об этом сообщает Gazeta-bam с ссылкой на Байкальский филиал единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки жители севера Приамурья почувствовали в пятницу в 12:41 по местному времени. Позже, специалисты определили эпицентр в горно-таёжной местности в 25 километрах западнее села Усть-Нюкжа.

Землетрясению дали 3,4 бала. По шкале Рихтера самыми слабыми землетрясениями называют 2 бальными — самые слабые толчки, при этом 4,5 балла уже способны к небольшим разрушениям.