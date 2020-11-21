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21ноября
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сегодня, 16:26 1

На севере Приамурья произошло землетрясение

На севере Приамурья произошло землетрясение
Фото: seis-bykl.ru

В пятницу на территории Тындинского района зарегистрировали землетрясение, об этом сообщает Gazeta-bam с ссылкой на Байкальский филиал единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки жители севера Приамурья почувствовали в пятницу в 12:41 по местному времени. Позже, специалисты определили эпицентр в горно-таёжной местности в 25 километрах западнее села Усть-Нюкжа.

Землетрясению дали 3,4 бала. По шкале Рихтера самыми слабыми землетрясениями называют 2 бальными — самые слабые толчки, при этом 4,5 балла уже способны к небольшим разрушениям.

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#Тында

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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Насыщенный год)

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