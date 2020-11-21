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сегодня, 15:36 1

Неудачливый торговец психотропными наркотиками из Благовещенска отправился в колонию

Неудачливый торговец психотропными наркотиками из Благовещенска отправился в колонию
Фото: pixabay.com

Благовещенец принял в интернете предложение стать торговцем психотропными веществами. До первых продаж дело не дошло, молодого человека задержали. Отбывать наказание неудачливый торговец будет в колонии строго режима, ему дали 7,5 лет, сообщает пресс-служба благовещенского суда.

Летом 2020 года молодой человек согласился на предложение в социальных сетях — продавать психотропные вещества. Для того, чтобы начать работу, он отправил фото своего паспорта, а взамен получил поддельный документ со своим фото. По подделке молодой человек должен был получать посылки, а затем делать закладки из содержимого. Через несколько дней он получил коробку с веществами. Но горе-продавец до первой прибыли не доработал, Благовещенца задержали.

Мужчина раскаялся и полностью сознался в содеянном, суд всё учёл, и в качестве наказания назначил 7,5 лет в колонии строгого режима.

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#закон #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    24 минуты назад

    Вот так бы казнокрадов и коррупционеров ловили и садили......

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