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21ноября
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сегодня, 15:15 2

В Приамурье уничтожили потенциально опасную говядину

В Приамурье уничтожили потенциально опасную говядину
Фото: pixabay.com

В Амурской области уничтожили четверть тонны потенциально опасной говядины. У продукции не оказалось никаких документов о происхождении, безопасности и уровне качества, сообщает амурское управление Россельхознадзора.

Во время рейда в Белогорске и на одной из трасс Приамурья сотрудники Россельхознадзора обнаружили груз без сертификатов. Мясную продукцию без документов везли в областной центр. Нарушителям выписали штрафы, продукцию изъяли. 250 килограмм мяса уничтожили.

Животная продукция без маркировки признаётся законом некачественной и опасной, так как может стать причиной распространения заболеваний общих для животного и человека.

С начала года в Амурской области уничтожили около тонны несертифицированной мясной продукции.

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#животные #закон

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Комментарии
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  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    1 час назад

    Уничтожили- это забрали себе? Лучше бы в какой-нибудь приют для животных или зоопарк отдали...

  • Лакост

    Лакост
    11 минут назад

    сделать тесты и передать в приюты животным, бездомным. Но конечно же, я забыл в какой всратой сране живу.

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