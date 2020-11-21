В Приамурье уничтожили потенциально опасную говядину

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В Амурской области уничтожили четверть тонны потенциально опасной говядины. У продукции не оказалось никаких документов о происхождении, безопасности и уровне качества, сообщает амурское управление Россельхознадзора.

Во время рейда в Белогорске и на одной из трасс Приамурья сотрудники Россельхознадзора обнаружили груз без сертификатов. Мясную продукцию без документов везли в областной центр. Нарушителям выписали штрафы, продукцию изъяли. 250 килограмм мяса уничтожили.

Животная продукция без маркировки признаётся законом некачественной и опасной, так как может стать причиной распространения заболеваний общих для животного и человека.

С начала года в Амурской области уничтожили около тонны несертифицированной мясной продукции.