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21ноября
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сегодня, 14:32 0

На помощь в Приморье отправилась спецтехника МЧС из Амурской области

На помощь в Приморье отправилась спецтехника МЧС из Амурской области
Фото: 28.mchs.gov.ru

20 ноября МЧС Приамурья отправил во Владивосток спецтехнику, для помощи в ликвидации ледяного паводка. В Приморье отправился автоколенчатый подъёмник с экипажем, обученным работе в зоне чрезвычайной ситуации, рассказали в Амурском отделении МЧС.

С помощью спецтехники спасатели будут проводить аварийно-восстановительные работы во Владивостоке, где накануне прошёл ледяной дождь. Автоколенчатый подъёмник может проводить спасательные работы на высоте 35 метров.

После того, как все работы будут закончены, техника с экипажем вернётся домой.

Непогода разбушевалась в Приморском крае в ночь с 18 на 19 ноября. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. В пятницу в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня.

Без света из-за непогоды остались 30 тысяч приморцев.

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#МЧС

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