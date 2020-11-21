На помощь в Приморье отправилась спецтехника МЧС из Амурской области

Фото: 28.mchs.gov.ru

20 ноября МЧС Приамурья отправил во Владивосток спецтехнику, для помощи в ликвидации ледяного паводка. В Приморье отправился автоколенчатый подъёмник с экипажем, обученным работе в зоне чрезвычайной ситуации, рассказали в Амурском отделении МЧС.

С помощью спецтехники спасатели будут проводить аварийно-восстановительные работы во Владивостоке, где накануне прошёл ледяной дождь. Автоколенчатый подъёмник может проводить спасательные работы на высоте 35 метров.

После того, как все работы будут закончены, техника с экипажем вернётся домой.

Непогода разбушевалась в Приморском крае в ночь с 18 на 19 ноября. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. В пятницу в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня.

Без света из-за непогоды остались 30 тысяч приморцев.