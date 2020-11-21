Врачей могут обязать сообщать о неопознанных пациентах

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С просьбой внести такие изменения обращалось волонтёрское движение «Лиза Алерт». По мнению поисковиков, это очень поможет в поиске пропавших без вести. Сейчас медики должны сообщать только о тех пациентах или смертях, которые, по их мнению, произошли по чьей-то вине. Люди, чью личность опознать по состоянию здоровья не выходит, остаются неопознанными.

В пояснительной записке к проект добавили, что новая мера должна оптимизировать поиск пропавших. Сейчас, чтобы найти пропавшего в медицинском учреждении, нужно подавать специальный запрос.