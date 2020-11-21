Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:03 0

Врачей могут обязать сообщать о неопознанных пациентах

Врачей могут обязать сообщать о неопознанных пациентах
Фото: pixabay.com

В порядок информирования медиками силовиков хотят внести изменения. Врачам нужно будет сообщать обо всех неопознанных пациентах. Сейчас такая мера применяется только к тем, чьё здоровье пострадало от противоправных действий. Предложение минздрав разместил на официальном сайте проектов, пишет РБК.

С просьбой внести такие изменения обращалось волонтёрское движение «Лиза Алерт». По мнению поисковиков, это очень поможет в поиске пропавших без вести. Сейчас медики должны сообщать только о тех пациентах или смертях, которые, по их мнению, произошли по чьей-то вине. Люди, чью личность опознать по состоянию здоровья не выходит, остаются неопознанными.

В пояснительной записке к проект добавили, что новая мера должна оптимизировать поиск пропавших. Сейчас, чтобы найти пропавшего в медицинском учреждении, нужно подавать специальный запрос.

Просмотров всего: 159

#закон #медицина

распечатать


Общество 2

В Райчихинске от коронавируса скончалась ещё одна медсестра
Общество 1

Бабушкам и дедушкам могут разрешить официально заменять родителей
Общество 5

В Приамурье за неделю зарегистрировали на 36 случаев заражения COVID-19 меньше
Коронавирус

В Амурской области выявили 154 новых случая COVID-19
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь