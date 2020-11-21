Мост на остров Русский во Владивостоке закрыли

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Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке закрыли из-за опасности падения льда.

— Информацию о перекрытии движения по Русскому мосту мостовики подтверждают. Это сделано в целях безопасности, так как падают большие куски льда с вант, — сообщили в администрации Владивостока.

На какое время закрыт мост, пока неизвестно, сообщает ТАСС.

Между тем, сегодня приморцы обсуждают в сети обрушение оболочки центральной 15-й юго-восточной ванты. В диспетчерской подведомственной Росавтодору организации ДСД «Дальний Восток», которая отвечает за исправность моста, информацию опровергли.

— Никакого обрушения нет, есть обледенение вант, сейчас он подтаивает и падает на проезжую часть. Потому и закрыли движение, — пояснили в учреждении.

После разбушевавшейся в Приморском крае в ночь с 18 на 19 ноября непогоды, на острове оказалось частично нарушено электроснабжение. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. В пятницу в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня.

Без света из-за непогоды остались 30 тысяч приморцев. Амурские энергетики отправились в Приморский край для восстановления поврежденных линий электропередачи во время ледяного дождя.