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Морозное воскресенье: прогноз погоды в Приамурье на 22 ноября

Морозное воскресенье: прогноз погоды в Приамурье на 22 ноября
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, в воскресенье, 22 ноября, в Приамурье ночью переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью и в утренние часы в пониженных местах туман. Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура на севере -16°С...-21°С, местами -23°С...-28°С, на юге -12°С...-17°С. Днём на севере переменная облачность, местами небольшой снег, на юге небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура на севере -10°С...-15°С, местами -16°С...-21°С, на юге -6°С...-11°С.

В Райчихинске ясно, без осадков. Днём температура -9°С…-10°С, ночью до -12°С. Ветер западный, 2-4 метра в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

В Архаре ясно, без осадков. Температура днём -9°С...-10°С, ночью до -16°С. Ветер западный, 1-3 метра в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

В Свободном ясно, без осадков. Днём температура -10°С…-11°С, ночью -13°С. Ветер западный, 1-3 метра в секунду.

В Шимановске ясно, без осадков. Температура днём -10°С...-12°С, ночью до -15°С. Ветер западный, 2-3 метра в секунду.

В Зее ясно, без осадков. Днём температура -13°С...-14°С, ночью -15°С, возможен снег. Ветер юго-западный, юго-западный, 1-2 метра в секунду, с порывами до 6 метров в секунду.

В Сковородине ясно, без осадков, вечером снег. Температура днём -13°С...-16°С, ночью до -18°С. Ветер юго-западный до 1 метра в секунду, с порывами до 3 метров в секунду.

В Тынде облачно, днём без осадков, вечером снег. Температура днём -17°С...-19°С, ночью до -24°С. Ветер юго-западный, 1-2 метра в секунду, сообщает портал Gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура -12°С...-14°С. Днём ясно. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура -6°С...-8°С.

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