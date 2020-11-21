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21ноября
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сегодня, 11:47 5

«Тепличный» планирует увеличить вдвое объём производства овощей

«Тепличный» планирует увеличить вдвое объём производства овощей
Фото: amurobl.ru

Компания «Тепличный» планирует увеличить поставку овощей на столы амурчан. Сейчас комбинат выращивает около трёх тысяч тонн овощей в год. Губернатор Приамурья Василий Орлов посетил комплекс и обсудил строительство комплекса теплиц площадью три гектара.

Ранее глава региона поставил задачу Минсельхозу региона увеличить объёмы производства овощей закрытого грунта.

Ежегодно амурчане съедают около 12 тысяч тонн овощей, выращенных в тепличных условиях. На тепличном комбинате выращивается только 3три тысячи тонн овощей.

— В Приамурье действует единственное предприятие, занимающееся выращиванием овощей в закрытом грунте. Компания уже давно строит планы по увеличению объёмов производства. Имеющийся на руках проект предполагает строительство ещё одной теплицы площадью три гектара, соединённой с имеющимися помещениями. Реализация проекта оценивается в 800 миллионов рублей, имеет большой срок окупаемости, — сказал министр сельского хозяйства области Олег Турков.

Предприятие может получить компенсацию из федерального бюджета в размере 20% от затрат на строительство теплиц. Такая мера распространена на создание теплиц во всех регионах ДФО. Решение об этом принял председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

— Рассматриваются и варианты поддержки сельхозтоваропроизводителей из бюджета региона, в их числе — компенсация процентной ставки по банковским кредитам и компенсация затрат на приобретение оборудования. В ближайшее время будет выработана единая позиция, — добавил Олег Турков.

Как отметил директор компании ООО «Тепличный» Андрей Лозовской, проект создания нового комплекса уже получил одобрение Госэкспертизы. На территории комбината начали его реализацию: выполнена вырубка деревьев на площадке, проведены земляные работы и забиты сваи, началось строительство трансформаторной подстанции, сообщает портал правительства Приамурья.

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#губернатор #жизнь #производство

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Комментарии
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  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    Какая гадость огурцы...одна вода

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 час назад

    Дело нужное и хорошее, при условии надлежащего качества. тем более, что оказывается поддержка из бюджета.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    а ценник какой?

  • Гефест

    Гефест
    1 час назад

    Амурчанин28

    Какая гадость огурцы...одна вода

    А вы хотите что б в огурцах было еще и мясо? )))

  • Нестор Махнул

    Нестор Махнул
    9 минут назад

    Лишь бы с увеличением объёма производства не увеличилась цена за килограмм. Компенсации получаю, а цены не снижают. Прокуратуре давно бы пора проверить ценообразование регионального монополиста.

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