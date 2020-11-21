Жительница села Малая Сазанка встретилась на своей даче с рысью

Фото: @svb_inside

Жительница села Малая Сазанка приехала на дачу покормить кошек и встретила рысь. Хищник напал на кошку амурчанки.

Как рассказала жительница Приамурья паблику @ svb_inside, она с мужем приезжает на дачу почти каждый день. Дел много: протопить дом, попариться в бане, накормить кошек. Несколько дней назад девушка заметила на участке необычные следы. Кроме этого, корм для кошек, который хозяева оставляли впрок, стал подозрительно быстро исчезать.

— Сегодня поехала одна, не планировала долго задерживаться. Выхожу из домика, вперёд меня выбегает моя кошка, поворачиваю за угол дома и вижу очень страшную картину: рысь вцепилась в горло моей кошки. Я очень испугалась, хорошо в руках была пустая пятилитровая бутылка, которую я планировала наполнить водой, я начала по ней стучать, на морозе звук получился очень громким. Рысь отпустила кошку, развернулась от меня и неспешно пошла через огород к забору. Пролезла под забором и пошла по посёлку вдоль реки Зея. Придя в себя, позвонила мужу, а он уже позвонил в МЧС, — рассказала хозяйка дачи.

На следующий день администратор паблика встретился с девушкой, вместе они отправились на дачу амурчанки.

— Сегодня поехал с хозяйкой дачи из вчерашней истории в Малую Сазанку с желанием установить камеру, чтобы заснять рысь. Когда зашли на территорию дачи, сразу бросилось в глаза, что три кошки сидят на дереве и на все приглашения спуститься и покушать никак не реагируют. Только через какое-то время заметили, что рысь всё это время была в трёх шагах от нас, в беседке, спокойно наблюдала за нами. После того как, мы её заметили, она решила удалиться. Неспешно мимо нас дикая кошка пошла на выход, — рассказал администратор паблика.

Как сообщили соседи по даче, накануне рысь попыталась пробраться в их курятник.

15 ноября, в микрорайон города Свободного пришло хищное животное. Взрослая рысь забралась на дерево.

Чуть раньше недалеко от села Сапроново Мазановского района ночью браконьеры застрелили рысь.