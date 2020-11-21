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21ноября
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сегодня, 10:50 0

В Райчихинске от коронавируса скончалась ещё одна медсестра

В Райчихинске от коронавируса скончалась ещё одна медсестра
Фото: @marshrutca

В Приамурье жизнь ещё одного медика унёс коронавирус. Жертвой COVID-19 стала 45-летняя Светлана Куличкова, старшая медсестра хирургического отделения Райчихинской больницы, сообщает газета «Маршрутка» в своём инстаграме.

Улыбчивой медсестры не стало накануне вечером. В комментариях к публикации жители Райчихинска выражают искренние соболезнования родным Светланы Куличковой и оставляют свои воспоминания о медике.

Во вторник, 17 ноября, скончалась участковая медсестра Райчихинской городской поликлиники Людмила Архипова.

В Константиновском районе после заражения коронавирусом умерла врач.

В конце октября Благовещенская городская больница сообщила о смерти сотрудницы, работавшей в инфекционном госпитале.

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#коронавирус #жизнь #медицина

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