В Райчихинске от коронавируса скончалась ещё одна медсестра
В Приамурье жизнь ещё одного медика унёс коронавирус. Жертвой COVID-19 стала 45-летняя Светлана Куличкова, старшая медсестра хирургического отделения Райчихинской больницы, сообщает газета «Маршрутка» в своём инстаграме.
Улыбчивой медсестры не стало накануне вечером. В комментариях к публикации жители Райчихинска выражают искренние соболезнования родным Светланы Куличковой и оставляют свои воспоминания о медике.
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