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В Чигирях сгорел автомобиль (видео)

В Чигирях сгорел автомобиль (видео)
Фото: @autoroad.blg

В Чигирях, по адресу улица Октябрьская, 5 утром 21 ноября загорелся автомобиль. Свидетелем происшествия стала очевидица, которая успела снять возгорание на телефон.

За происходящим женщина наблюдала через окно. От огня дом, у которого припаркован автомобиль, заволокло чёрным дымом. Периодически слышны хлопки и взрывы топлива.

— Пожарные моментально подключились. И минуты не прошло, шланги уже бросили. Сейчас дом весь закопчёный будет, — комментирует за кадром автор видео.

Как сообщили в МЧС Приамурья, в настоящий момент пожарные ещё работают на месте возгорания. Подробности происшествия будут известны позже.

5 ноября в Благовещенске возле Общественно-культурного центра сгорел автомобиль.

7 ноября амурские пожарные потушили автомобиль МАЗ-538, который загорелся на дороге. В кузове водитель грузовика перевозил пшеницу.

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#жизнь #МЧС

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