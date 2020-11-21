В Чигирях сгорел автомобиль (видео)
В Чигирях, по адресу улица Октябрьская, 5 утром 21 ноября загорелся автомобиль. Свидетелем происшествия стала очевидица, которая успела снять возгорание на телефон.
За происходящим женщина наблюдала через окно. От огня дом, у которого припаркован автомобиль, заволокло чёрным дымом. Периодически слышны хлопки и взрывы топлива.
— Пожарные моментально подключились. И минуты не прошло, шланги уже бросили. Сейчас дом весь закопчёный будет, — комментирует за кадром автор видео.
Как сообщили в МЧС Приамурья, в настоящий момент пожарные ещё работают на месте возгорания. Подробности происшествия будут известны позже.
5 ноября в Благовещенске возле Общественно-культурного центра сгорел автомобиль.
7 ноября амурские пожарные потушили автомобиль МАЗ-538, который загорелся на дороге. В кузове водитель грузовика перевозил пшеницу.
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