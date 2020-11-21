Амурский эколог нашёл гнездо редкой птицы

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Биолог-охотовед и эколог Антон Сасин обнаружил в Амурском заказнике гнездо редкой птицы. По словам учёного, до этого специалисты встречали китайского ремеза только в Муравьёвском парке.

— Гнездо китайского ремеза, обнаруженное мной в Амурском заказнике. Китайский ремез очень редкая птица юга Амурской области. До этой находки её гнездование было известно только в Муравьёвком парке. Биология, экология, поведение китайского ремеза остаются не изученными, — написал эколог Антон Сасин в своём Инстаграм-аккаунте.

Гнездо китайского ремеза выглядит очень необычно. Птица будто бы связала уютную меховую люльку — заметили в комментариях подписчики эколога. Как пояснил учёный, гнездо свито из пуха растений и травы.

Гнездо китайского ремеза выглядит очень необычно. Птица как будто связала уютную меховую люльку — отметили в комментариях подписчики эколога. Гнездо свито из пуха растений и травы, отметил учёный.

Не так давно биолог рассказывал своим подписчикам о судьбе гуся-путешественника, который прилетел в Ромненский район Амурской области с Камчатки. Эколог из Приамурья связался с коллегами из Москвы и отследил судьбу птицы.

Антон Сасин также всегда держит амурчан в курсе дел дальневосточных аистов.