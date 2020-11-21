Актрису из «Наша Russia» нашли мёртвой

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В московской квартире найдена мертвой актриса Людмила Князева, известная по съёмкам в шоу «Наша Russia». Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, полиция проводит проверку.



— В полицию обратилась внучка актрисы, которая сообщила, что ее бабушка долго не выходит на связь и не отвечает на звонки. По прибытии в квартиру на Снежной улице было найдено тело 82-летней актрисы, — сообщил собеседник агентства.

Полиция проводит проверку. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

Людмила Князева родилась 6 ноября 1938 года. Она снималась в кино с 2008 года, в основном в эпизодических и второстепенных ролях. В ее фильмографии более 50 ролей в кино и сериалах. Популярность ей принесло шоу «Наша Russia», также она снималась в сериале «Псих», в фильмах «Давай разведемся» и «Бабушка легкого поведения».