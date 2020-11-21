В Благовещенске на улице Калинина произошла серьёзная авария

Фото: @dpskontrol_28rus

ДТП на перекрёстке Калинина-Зейская вызвало бурные обсуждения у благовещенцев. По снимкам, выложенным в сеть, видно, что авария серьёзная.

В пабликах Благовещенска появились снимки и видео с места ночной аварии. По словам очевидцев, ДТП произошло в районе улиц Калинина-Зейская.

По записям видно, что авария очень серьёзная. Один из автомобилей, участвующих в ДТП, оказался разбит полностью.

На месте аварии работала полиция, скорая помощь, пожарные. По словам благовещенцев, оставивших комментарии под публикациями, в ДТП обошлось без жертв, один мужчина сильно пострадал.

Получить официальный комментарий ГИБДД города пока не удалось.