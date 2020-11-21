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21ноября
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сегодня, 09:22 2

Россвязь и Роспечать ликвидируют

Россвязь и Роспечать ликвидируют
Фото: ac.gov.ru

Для выполнения поставленной премьер-министром Михаилом Мишустиным задачи по оптимизации штата государственного аппарата правительство планирует ликвидировать два федеральных агентства. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации теперь будет выполнять функции Россвязи и Роспечати, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.

Напомним, что ранее Михаил Мишустин поставил задачу по оптимизации системы государственного управления в период с 1 января по 1 апреля 2021 года. Планируется за этот период сократить 5% должностей в министерствах и 10% в их территориальных подразделениях, причем сокращение планируется в основном за счёт вакансий.

— Откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент. Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля, — заявил премьер-министр России.

После ликвидации Роспечати Минцифры перейдет функции по оказанию государственных услуг и управлению имуществом в сфере печати и телерадиовещания. Кроме того теперь Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России будет заниматься выдачей господдержки печатным и электронным СМИ, а также книгоиздателям и телеканалам. От Россвязи Минцифры перейдет обязанность заниматься управлением и восстановлением единой сети электросвязи России при чрезвычайных ситуациях; распределением ресурса нумерации; присваиванием почтовых индексов, контролем подведомственных ФГУП «Космическая связь» и другие.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    финансирование сохранится на прежнем уровне-зачем эти конвульсии?

  • full

    full
    45 минут назад

    Как зачем? Вован просил изобразить реформу...

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