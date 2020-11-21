Россвязь и Роспечать ликвидируют

Фото: ac.gov.ru

Напомним, что ранее Михаил Мишустин поставил задачу по оптимизации системы государственного управления в период с 1 января по 1 апреля 2021 года. Планируется за этот период сократить 5% должностей в министерствах и 10% в их территориальных подразделениях, причем сокращение планируется в основном за счёт вакансий.

— Откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент. Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля, — заявил премьер-министр России.

После ликвидации Роспечати Минцифры перейдет функции по оказанию государственных услуг и управлению имуществом в сфере печати и телерадиовещания. Кроме того теперь Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России будет заниматься выдачей господдержки печатным и электронным СМИ, а также книгоиздателям и телеканалам. От Россвязи Минцифры перейдет обязанность заниматься управлением и восстановлением единой сети электросвязи России при чрезвычайных ситуациях; распределением ресурса нумерации; присваиванием почтовых индексов, контролем подведомственных ФГУП «Космическая связь» и другие.