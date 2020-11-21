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21ноября
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В Магдагачинском районе продолжаются поиски пропавшего мужчины

В Магдагачинском районе продолжаются поиски пропавшего мужчины
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Поиски пропавшего в лесу жителя Магдагачи продолжаются. Следы амурчанина в заснеженной тайге пока не нашли.

Михаил Кузьмич Гурский, житель Магдагачи ушёл в лес 9 октября. Мужчина на месяц уехал из дома в охотничьи угодья. Когда в положенное время он не вышел на связь, родственники охотника забили тревогу. Поиски пропавшего амурчанина пока не дали результатов.

Накануне спасатели и пожарные Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности обследовали ещё 25 километров леса.

— Было решено проверить третье зимовье, где мог бы находиться амурчанин. До этого в первом обнаружили телефон и собаку, во втором было пусто. Однако, даже охотоведам было не известно его точное месторасположение, знали только примерно, где оно находится. Найти его мы не смогли, но там проезжали, следов человека не было. Только следы зверя, — рассказал Кирилл Назаров, спасатель Сковородино областного поисково-спасательного отряда.

Спасатели не теряют надежды найти третье зимовье и самого амурчанина. Усложняют поиски 20-сантиметровый слой снега и минусовая температура воздуха. Передвигаться по тайге спасателям удаётся только на вездеходе. Пока на территории, которую обследовали спасатели, обнаружить следы человека не удалось, сообщает амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Напомним, житель Магдагачи Михаил Гурский ушёл в лес 9 октября. Информация о пропаже амурчанина поступила 11 ноября.

Мужчину ищут спасатели из города Сковородино областного поисково-спасательного отряда, пожарные противопожарной службы области из Магдагачи, сотрудники охотуправления, полицейские и волонтёры отряда «Гром».

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#жизнь #МЧС #происшествия

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