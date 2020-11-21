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Выбор читателей за 20 ноября

Выбор читателей за 20 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 20 ноября.

Виктор Сухоруков рассказал, где хочет быть похоронен

Этот год забрал многих известных людей. Только в ноябре ушли из жизни Михаил Жванецкий, Роман Виктюк, актеры Армен Джигарханян и Юрий Черкасов, телеведущий Александр Колтовой. Виктор Сухоруков после панихиды по Юрию Черкасову в театре Моссовета многое для себя решил, пишет PenzaInform.

В Благовещенске перестало работать приложение «Умный транспорт»

В Благовещенске перестало работать приложение «Умный транспорт». Как удалось выяснить, причина в том, что закрылась компания, которая занималась его техподдержкой.

Амурчанин приревновал возлюбленную к гостю и выстрелил в неё из охотничьего ружья

30-летнего жителя поселка Ушумун Магдагачинского района обвиняют в убийстве своей сожительницы. Трагедия произошла 12 сентября в частном доме на улице Суворова.

Мэр Благовещенска запустил опрос: нужен ли горожанам фейерверк

Олег Имамеев в своём Инстаграме запустил опрос о праздновании Нового года и праздничном фейерверке. А заодно объяснил, почему не согласен с мнением отказаться от «излишеств» в этот праздник.

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#Обзор #интернет #СМИ

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