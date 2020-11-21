Выбор читателей за 20 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 20 ноября.

Этот год забрал многих известных людей. Только в ноябре ушли из жизни Михаил Жванецкий, Роман Виктюк, актеры Армен Джигарханян и Юрий Черкасов, телеведущий Александр Колтовой. Виктор Сухоруков после панихиды по Юрию Черкасову в театре Моссовета многое для себя решил, пишет PenzaInform.

В Благовещенске перестало работать приложение «Умный транспорт». Как удалось выяснить, причина в том, что закрылась компания, которая занималась его техподдержкой.

30-летнего жителя поселка Ушумун Магдагачинского района обвиняют в убийстве своей сожительницы. Трагедия произошла 12 сентября в частном доме на улице Суворова.

Олег Имамеев в своём Инстаграме запустил опрос о праздновании Нового года и праздничном фейерверке. А заодно объяснил, почему не согласен с мнением отказаться от «излишеств» в этот праздник.